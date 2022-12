Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli, ha svelato perché ha deciso di dire addio alla tv.

Dopo l’esperienza al GF Vip e alcune ospitate tv, Asia Nuccetelli si è progressivamente allontanata dal piccolo schermo e, attraverso i social, lei stessa ha svelato i motivi della sua decisione. Oggi Asia si dedica alla sua più grande passione, l’equitazione, e lei stessa ha confessato di aver fatto diversi colloqui di lavoro (ma non è dato sapere in quale settore).

“Non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Quarto punto: le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole. Mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle ma non quando il soggetto sono io. Quinto punto: preferisco costruirmi una stabilità. Il resto, volendo, deve essere un in più”, ha scritto nelle sue stories.

Asia Nuccetelli: l’addio alla tv

Nonostante sia stata una concorrente del GF Vip e nonostante sia spesso balzata agli onori delle cronache per i suoi abusi con la chirurgia plastica, Asia Nuccetelli ha confessato che il mondo patinato del piccolo schermo non farebbe più per lei. Oggi la figlia di Antonella Mosetti e di Alex Nuccetelli starebbe cercando di costruirsi una nuova stabilità, e la tv non ne farebbe parte. In tanti sono curiosi di sapere se cambierà idea in futuro e se nuovi gossip travolgeranno lei e sua madre, che da tempo sono lontane dal piccolo schermo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG