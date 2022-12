Diletta Leotta si è confessata sulla sua vita privata e ha rivelato la necessità di essere libera di lanciarsi in nuove storie d’amore.

Diletta Leotta ha confessato al settimanale F di essere una persona passionale e che non guarderebbe in faccia nessuno quando si tratterebbe di amore. La conduttrice, spesso balzata agli onori delle cronache per via delle sue liaison con volti più o meno noti dello show business, ha confessato che in amore non darebbe retta neanche a sua madre:

“Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”, ha confessato, e ancora: “È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.

Dopo la storia con Can Yaman e quella con Giacomo Cavalli, Diletta Leotta si è legata a stretto giro con il portiere Loris Karius di cui oggi sembra essere più innamorata che mai.

La conduttrice, che non ha fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia tutta sua, al momento preferisce non sbilanciarsi su questa storia d’amore e lei stessa ha confessato di volersi sentire libera di amare quando e chi vuole, così da trovare prima o poi la persona giusta per lei. Il calciatore tedesco continuerà a restare al suo fianco? In tanti sono curiosi di saperne di più.

