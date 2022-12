Elodie è stata bersagliata delle critiche sui social per via degli scatti bollenti presenti nel suo nuovo album.

Elodie ha condiviso sui social alcune delle immagini che saranno inserite nel suo nuovo album, Ok. Respira. Inaspettatamente la cantante è stata bersagliata da una valanga di critiche e in molti hanno avuto da ridire perché in molte delle foto sarebbe ritratta in biancheria intima o quasi senza veli. “Esagerata”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Non devi piacere perché fai vedere tet*e o cu*o o pose osé, non devi mostrarti sempre svestita o volgare”.

Elodie: le foto e le critiche

Elodie si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico italiano non solo come cantante ma anche come icona dell’alta moda. La giovane artista però ha finito per attirarsi contro non poche critiche a causa delle foto che comporranno il suo nuovo album e dove appare in abiti succinti o direttamente in lingerie.

In molti hanno trovato le foto di cattivo gusto e hanno criticato la cantante perché le immagini sarebbero “volgari”. Elodie al momento non ha replicato ai detrattori e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. L’album, il cui titolo è Ok. Respira, uscirà a febbraio 2023.

