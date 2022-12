Dopo la vacanza alle Maldive insieme a Mauro Icardi, Wanda Nara ha confermato di volersi separare da lui.

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi e, nonostante il calciatore non si sia arreso alla fine del matrimonio, Wanda Nara continua a confermare a mezzo stampa che abbia dato avvio alle pratiche di separazione. I due nelle ultime settimane erano volati insieme alle Maldive e infatti molti avevano ipotizzato che tra loro fosse in atto un riavvicinamento. Stando a quanto affermato da Wanda Nara, le cose non starebbero così:

“Mauro non vuole separarsi. Ma la verità è che da ottobre ho deciso di prendere le distanze. Le cose non sono andate bene. Abbiamo litigato ma ci sono situazioni in cui è meglio separarsi per garantire una pace familiare”, ha confessato lei al magazine Hola!.

Mauro Icardi Wanda Nara

Wanda Nara conferma l’addio a Icardi

Mauro Icardi continua a postare foto in cui lui e Wanda Nara sono ritratti insieme o, ancora, romantiche dediche indirizzate alla showgirl. Lei, intanto, continua ad affermare di aver dato il via alle pratiche di divorzio e inoltre si vocifera che abbia ritrovato la serenità tra le braccia del giovane rapper L-Gante (con cui non ha mai smentito di stare insieme e anzi, avrebbe dato adito alle numerose ipotesi in circolazione). In tanti si chiedono quali saranno gli ulteriori sviluppi della vicenda e se i due renderanno effettivamente ufficiale la fine della loro unione.

