Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno sempre dichiarato di voler educare i loro figli nel rispetto del prossimo e senza badare al genere o agli stereotipi comunemente accettati. In queste ore la moglie del rapper ha mostrato suo figlio Leone con lo smalto alle unghie e ha precisato via social: “Vuole la manicure colorata come mamma e papà”. La questione ovviamente non ha mancato di sollevare discussioni via social.

Chiara Ferragni: il figlio Leone con lo smalto

Il piccolo Leone Lucia Ferragni ama indossare lo smalto per le unghie, proprio come fanno i suoi genitori, Chiara Ferragni e Fedez. Più volte in passato lo stesso marito dell’imprenditrice digitale è stato criticato per via della sua manicure e lui, incurante delle critiche, si era persino messo a sponsorizzare una linea di smalti tutta sua.

Chiara Ferragni e Fedez si sono sempre detti intenzionati a crescere i loro figli senza badare ai pregiudizi e agli stereotipi di genere e infatti fin da quando il loro bambino era piccolissimo ha avuto anche giocattoli comunemente conosciuti come “da femmina” (come la carrozzina o i bambolotti). In tanti sui social hanno lodato la coppia per la loro decisione e molti si chiedono se i due replicheranno alle polemiche.

