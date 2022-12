La celebre cantante colombiana Shakira è venuta in vacanza in Italia per vedere tutte le bellezze del nostro paese e per provare alcuni piatti tipici della nostra cucina.

L’artista ha infatti voluto provare i migliori ristoranti della Capitale ed è stata immortalata in alcune foto con i piatti tipici della nostra tradizione culinaria.

Sicuramente si tratta di una ulteriore conferma ed encomio per tutta la cucina italiana e la sua cultura.

Shakira e il tour culinario a Roma

Shakira è ormai diversi giorni che si trova a Roma per provare personalmente tutti i migliori ristoranti della città eterna. Già in passato la cantante aveva elogiato e mostrato piacere nel mangiare il tipico cibo italiano e, questo tour culinario, è un ulteriore riprova del suo amore verso i nostri piatti migliori.

Ines Di Lelio, nipote del celebre Alfredo, inventore delle famosissime fettuccine, ha voluto sottolineare come l’artista colombiana si è recata nel ristorante di famiglia, il ristorante Vero Alfredo, per provare e testare direttamente in prima persona il gusto della pasta italiana più conosciuta al mondo.

Ad oggi, la gita italiana di Shakira, non sembra essere stata per motivi lavorativi, ma più per svago e piacere. L’artista, infatti, è stata vista più volte nei luoghi simbolo della capitale e ha potuto osservare e godersi tutte le bellezze storiche e architettoniche della città. Essendo amante della cucina italiana non si è fatta sfuggire l’occasione di assaggiare i piatti tipici della nostra tradizione.

Qualche giorno prima, era stata ospite nella pizzeria di Gino Sorbillo, dove ha provato anche a realizzare una pizza con i suoi due figli, Milan e Sasha, con ottimi risultati. La cantante si è mostrata per l’ennesima volta umile, disponibile e sempre pronta a nuove esperienze.

Dopo Gino Sorbillo è toccato alle famose fettuccine del Ristorante Vero Alfredo. La notizia è stata data dalla nipote di Alfredo, Ines Di Lelio, che ha anche pubblicato una foto che ritraeva la cantante con il piatto di pasta più conosciuto al mondo.

Di questo passo Shakira potrebbe quasi diventare un volto iconico della cucina italiana e tantissimi ristoranti avranno una foto con la cantante che mangia nel loro locale. La similitudine più vicina potrebbe essere quella del celebre calciatore Diego Armando Maradona che, durante i suoi gloriosi anni a Napoli, è stato osannato e amato da tutti e, tantissimi ristoranti, hanno la sua foto nel loro locale.

Piqué e Shakira la fine di un amore

Quando si parla di Shakira è normale fare sempre un accostamento, non solo alla musica, ma anche al calcio. Oltre ad aver realizzato alcune delle più famose canzoni dei mondiali, la cantante con quasi 80 milioni di follower ha avuto una relazione con Gerard Piqué ex difensore e capitano del Barcellona.

La relazione è durata diversi anni e hanno avuto anche due figli insieme. Essendo due personaggi pubblici di spicco, i social si sono infatti per la separazione e i vari fan hanno preso parte ad accesi dibattiti per difendere il proprio idolo.

La relazione sembra essere terminata a causa di un tradimento da parte del difensore catalano. Shakira ha ottenuto la custodia dei due figli Milan e Sasha. I bambini si trasferiranno a Miami con la madre, ma nonostante ciò, il calciatore che da poco ha annunciato il ritiro, potrà andare a fargli visita ogni volta che lo desidera.

Fans in trepidante attesa per nuova musica

Parlando invece del lato musicale dell’artista, i fan sono in grande attesa per un nuovo album. L’ultimo disco di Shakira risale al 2017 e si chiama El Dorado.

Molti fan ipotizzano che il 2023 potrebbe essere l’anno buono per nuove canzoni della cantante colombiana e, chissà, se una fettuccina Alfredo e una pizza, potrebbero essere fonte di ispirazione per nuovi brani.

