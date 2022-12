Sta per diventare papà Alessandro Borghi: sul red carpet della premier di “Le otto montagne”, Irene Forti ha sfilato con il pancione.



Il noto attore Alessandro Borghi diventerà papà. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stata la presentazione a Roma del suo nuovo film “Le otto montagne” e sul red carpet ha sfilato insieme con la compagna Irene Forti, chiaramente incinta. Il vestito nero indossato dalla donna, infatti, lascia pochissimo spazio ai dubbi, e la coppia è più felice che mai.

Alessandro Borghi diventa papà: le foto sul red carpet

Una gravidanza già in stato avanzato quella di Irene Forti, fidanzata di Alessandro Borghi. La coppia però non ha voluto fornire dettagli sulla dolce notizia, ma è trapelata la loro grande felicità. L’attore e la sua fidanzata hanno scattato poi le loro prime fotografie insieme come futuri neo genitori, pubblicate dall’account Instagram ufficiale di Whoopsee.

Essendo la coppia molto riservata, non si sa se diventeranno genitori di una bambina o di un bambino, ma non sono mancati baci, sorrisi e abbracci per le telecamere.

La storia d’amore tra Borghi e Forti

Le prime foto di Alessandro Borghi e Irene Forti insieme sono state pubblicate dal settimanale Chi nell’estate del 2019. L’attore si era da poco lasciato con l’influencer Roberta Pitrone. La modella romana ha fatto la sua prima apparizione pubblica con l’attore alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Di lei si sa che è manager nel settore delle risorse umane.

L’attore, della donna, racconta: “È la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana. Cosa che mi faceva sentire un ignorante. Gli uomini da soli hanno poche chance per essere interessanti, devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro. Io ora ce l’ho”.

La coppia è sempre stata molto riservate, infatti sui social di rado si presentano insieme, si sa però che sono andati a convivere nel 2020, e ora hanno deciso di coronare il loro amore con la nascita di un figlio.

