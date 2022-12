Noemi Bocchi ha scritto un messaggio che sembra essere indirizzato a Mauro Caucci, l’ex marito che ha gettato ombre su di lei e il suo passato.

Mauro Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi con cui lei avrebbe in atto una causa per maltrattamenti, nei giorni scorsi ha rilasciato pesanti dichiarazioni su di lei. In queste ore Noemi – che finora non ha mai commentato pubblicamente la questione – ha scritto un messaggio via social che sembra essere indirizzato proprio contro l’ex marito. “Grazie per questi 10 anni insieme”, ha scritto la donna nelle sue stories su Instagram scegliendo come colonna sonora della musica da circo.

Francesco Totti

Noemi Bocchi: la replica all’ex marito

Oggi Noemi Bocchi è la fidanzata ufficiale di Francesco Totti, che ha scelto di stare con lei dopo la separazione da Ilary Blasi. A sua volta la donna è stata sposata con Mauro Caucci, imprenditore e padre dei suoi due figli, che nei giorni scorsi ha gettato pesanti ombre su di lei arrivando persino a mettere in discussione ciò che finora si è saputo sul conto di Noemi (sconosciuta ai più prima della sua storia con l’ex calciatore).

“Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?”, aveva detto l’uomo in un’intervista a Chi. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

