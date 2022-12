Mario Caucci, imprenditore ed ex marito di Noemi Bocchi, ha rilasciato a Chi un’intervista sfogo sulla sua ex moglie.

Mario Caucci è tornato a gettare ombre sulla sua ex moglie, Noemi Bocchi, fidanzata ufficiale di Francesco Totti dopo l’addio a Ilary Blasi. Nell’intervista sfogo Caucci si è scagliato contro Noemi affermando che abbia sempre sfruttato ogni opportunità che le si è presentata a suo favore e mettendo in dubbio anche ciò che si sa di lei: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?”, ha dichiarato.

Francesco Totti

Noemi Bocchi: lo sfogo dell’ex marito

I rapporti tra Noemi Bocchi e il suo ex marito non sono rosei e infatti i due avrebbero in corso un procedimento giudiziario per presunti maltrattamenti. Come se non bastasse Caucci è tornato a scagliarsi pubblicamente contro la sua ex, e a Chi ha confessato: “Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi”. Noemi replicherà alle parole dell’ex marito?

Al termine della sua intervista Caucci si è rivolto a Francesco Totti affermando: “Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma lo fai preservando quelle che sono le uniche vittime, i figli, perché dopo vent’anni sono stati catapultati dentro un’altra famiglia. I miei figli sono finiti in un mondo talmente lontano da loro che tutto questo è ingiusto. Mia figlia, l’altro giorno, mi ha detto: “Guarda, papà, c’è un fotografo””.

