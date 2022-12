Da alcuni mesi Pago e Serena Enardu sono tornati a fare coppia fissa e il cantante ha confermato per la prima volta la liaison.

Pago e Serena Enardu stanno di nuovo insieme e sembrano aver superato le recriminazioni e i tira e molla vissuti in passato. In queste ore il cantante ha confermato per la prima volta la liaison postando una foto della fidanzata di spalle sotto il sole della Sardegna. Nella didascalia all’immagine ha scritto un’inequivocabile: “Ci sono cascato di nuovo!”.

Pago e Serena Enardu: il ritorno di fiamma

Da alcuni mesi a questa parte Serena Enardu e Pago sono tornati a fare coppia fissa ma per il momento entrambi sembrano voler vivere la loro liaison nel massimo riserbo, e infatti entrambi hanno mantenuto il più totale silenzio sulla questione.

In passato i due hanno avuto diversi tira e molla e nel 2020 si erano definitivamente separati tra frecciatine e pesanti recriminazioni reciproche. Questa volta la loro storia è destinata a durare? I fan sono curiosi di saperne di più ma la coppia continua mantenere la privacy sulla questione e entrambi sembrano intenzionati a proteggere la loro storia d’amore durante questo momento particolarmente delicato.

