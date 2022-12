Nelle ultime ore in rete si è creato un putiferio alla notizia del possibile ingresso al GF Vip di Dana Saber, ex fiamma di Dayane Mello.

In tanti stanno aspramente criticando il GF Vip via social per l’ingresso di personaggi sempre meno conosciuti all’interno del programma. Nelle ultime ore in particolare ha iniziato a circolare l’ipotesi in merito al presunto ingresso di Dana Saber all’interno del programma. La modella, sconosciuta ai più, è stata avvistata alcuni mesi fa a Milano mentre era intenta a baciare Dayane Mello, ma per molti si sarebbe trattato di una paparazzata costruita ad hoc.

GF Vip: Dana Saber è una nuova concorrente

Sui social hanno iniziato ad avvicendarsi indiscrezioni in merito al presunto ingresso della modella Dana Saber all’interno del programma e, in tanti, si sono apertamente scagliati contro il reality show perché i nuovi personaggi entrati nella Casa sarebbero stati via via sempre meno famosi. Per il momento né la produzione del GF Vip né Alfonso Signorini hanno replicato alla questione e in tanti si chiedono se lo faranno.

Dana Saber è conosciuta in Italia solo per un avvistamento con Dayane Mello e molti tra i fan della modella brasiliana si chiedono se l’ingresso della sua presunta ex al reality show la porterà a intervenire o a farle visita all’interno della Casa. Dayane è rimasta una delle concorrenti più amate delle precedenti edizioni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG