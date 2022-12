Stefano Fiordelisi ha rotto il silenzio dopo che Edoardo Donnamaria ha deciso di troncare la sua liaison con la figlia Antonella.

Nelle ultime ore al GF Vip la storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere definitivamente naufragata, o almeno questo è quello che ha lasciato intendere il concorrente dopo l’imitazione di Oriana Marzoli fatta proprio dalla fidanzata. Il papà di Antonella, Stefano Fiordelisi, ha commentato la questione tramite stories via Instagram. “Auspico la miglior soluzione a entrambi. Rimangono due mosche bianche in un mondo malato”, ha scritto.

Edoardo e Antonella, l’addio: la reazione di Stefano Fiordelisi

Le ultime scenate di gelosia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono culminate in una rottura tra i due e nelle ultime ore Edoardo, stanco del comportamento della fidanzata, ha manifestato l’intenzione di proseguire la sua esperienza nel reality show da single. Il padre di Antonella al momento ha preferito non sbilanciarsi sulla questione nonostante nelle scorse settimane sia stato più volte accusato di essersi fin troppo inserito nelle relazioni della figlia. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più.

