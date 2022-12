Nelle ultime ore sui social in tanti si sono convinti che Cecilia Rodriguez sia in attesa del suo primo figlio.

Cecilia Rodriguez si sta godendo una vacanza all’insegna dell’amore con Ignazio Moser e sui social in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che, in alcuni dei suoi scatti, la modella sembri sfoggiare un pancino sospetto. Appena un mese fa, per il loro 5° anniversario, Cecilia Rodriguez e Ignazio hanno annunciato che nel 2023 diventeranno marito e moglie e in tanti si chiedono se i loro fiori d’arancio non siano preceduti dall’arrivo di un bebè.

Cecilia Rodriguez incinta: l’indiscrezione

Dopo che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato di essere ponti a sposarsi sui social è partita la caccia agli indizi che provassero una presunta gravidanza della top model che, secondo qualcuno, sfoggerebbe un pancino sospetto. Cecilia al momento non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma in passato più volte lei stessa aveva confessato di sognare presto un bebè.

Dopo la seconda gravidanza di sua sorella Belen, la modella aveva affermato che seguire da vicino l’attesa della sua nipotina le avesse fatto venire ancora più voglia di avere un figlio suo. Lei e Ignazio annunceranno presto l’arrivo della cicogna?

