Sinisa Mihajlovic, da tempo in lotta contro la leucemia, si è spento a 53 anni. Nei giorni scorsi le sue condizioni si erano aggravate.

Il mondo del calcio piange Sinisa Mihajlovic, il celebre allenatore ed ex calciatore classe 1969 che da tempo lottava contro la leucemia. La notizia della sua morte ha lasciato tutti sotto shock e nei giorni scorsi il giornalista Clemente Mimun, che aveva inviato un messaggio d’auguri indirizzato all’ex allenatore, era stato bersagliato proprio dai tanti fan preoccupati per le sue condizioni di salute. La sua famiglia ha rilasciato un comunicato (diffuso dall’Ansa) in cui si legge:

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel.dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia.”

Il mondo dello sport piange Sinisa Mihajlovic, celebre volto del mondo del calcio che, negli ultimi anni, aveva affrontato con coraggio la sua malattia. Sembra che Mihajlovic avesse avuto un peggioramento generale delle sue condizioni di salute negli ultimi giorni, ma ancora in tanti sono increduli alla notizia della sua scomparsa. Sui social, non appena la notizia è stata resa ufficiale, in tanti hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore all’ex allenatore e ai suoi familiari.

