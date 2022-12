Il direttore del TG5 Clemente Mimun ha scritto un post su Sinisa Mihajlovic che ha fatto allarmare i suoi molti fan.

Da tre anni Sinisa Mihajlovic sta combattendo contro la leucemia e in queste ore il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha postato sui social un messaggio che ha messo in allarme i numerosi fan dell’ex allenatore. “Forza Sinisa!”, ha scritto Mimun, senza fornire ulteriori delucidazioni sul perché del suo messaggio o sulle condizioni di salute di Mihajlovic.

Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic: allarme sui social

In tanti sono in ansia per le condizioni di Sinisa Mihajlovic ora che il direttore del TG5 Clemente Mimun ha dedicato un messaggio d’incoraggiamento all’ex allenatore del Bologna, che da tre anni sta combattendo contro la leucemia.

L’ultima uscita pubblica di Sinisa risale a pochi giorni fa e nulla lasciava presagire un peggioramento delle sue condizioni di salute. Per questo motivo molti stanno chiedendo a Mimun di fornire delucidazioni sul suo messaggio. Altri hanno accusato il direttore del Tg5 di aver sfruttato la vicenda solo per ottenere visibilità. Mihajlovic romperà il silenzio in merito alla questione tranquillizzando i suoi fan?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG