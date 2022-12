Valentina Ferragni è stata travolta da un’ondata di critiche sui social e c’è chi l’ha accusata di copiare sua sorella Chiara Ferragni.

In queste ore Valentina Ferragni si è mostrata via social con un crop top che lasciava intravedere il suo décolleté e sui social in tantissimi l’hanno accusata di copiare lo stile di sua sorella Chiara Ferragni, che ha sfoggiato un look simile alcuni giorni fa. “Copia carbone di Chiara, creati una tua personalità” le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Il clone della sorella da ottobre in avanti. Eri meglio prima”, e ancora: “Vi copiate l’un l’altra. Che poca fantasia, lei fa, tu fai”.

Valentina Ferragni accusata di copiare sua sorella

Valentina Ferragni non ha avuto una carriera facile come influencer e più volte è stata accusata di aver sfruttato la popolarità di sua sorella Chiara o di averne copiato i progetti e i look. Questa volta l’influencer è stata travolta da una valanga di critiche per via di un look da lei sfoggiato via social e che, secondo gli haters, sarebbe stato fin troppo simile a quello sfoggiato giorni fa da sua sorella. Valentina replicherà ai commenti di questo tipo?

In passato la sorella minore di Chiara Ferragni non ha fatto segreto di aver subito anche numerosi attacchi per via del suo aspetto fisico e di esserne rimasta ferita.

