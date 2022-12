Francesco Renga ha lodato sua figlia Jolanda, che attraverso un messaggio sui social ha deciso di mettere al loro posto i suoi haters.

Nelle scorse ore Jolanda Renga ha pubblicato un messaggio per replicare contro tutti coloro che, in questi anni, l’hanno presa di mira per via del suo aspetto estetico. Francesco Renga, padre della ragazza, ha condiviso il suo post e su Instagram ha scritto un messaggio commovente a lei dedicato.

“Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai… Tutto della tua vita mi restituisce il senso stesso dell’Esistenza”, ha scritto il cantante.

Francesco Renga: la dedica a Jolanda

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono ammirati dal comportamento della loro primogenita, Jolanda Renga, che ancora una volta ha dimostrato di essere saggia e con grandi valori. In queste ore la ragazza ha pubblicato un video sui social per mettere a tacere coloro che, fin da quando era bambina, l’hanno criticata via social paragonando il suo aspetto a quello di sua madre o criticandola aspramente.

Oggi Jolanda sembra essere una ragazza centrata e sicura di sé, e ai suoi haters ha detto: “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano. Mi piacerebbe migliorare il mondo, quindi sono felice di me stessa perché ogni giorno cerco di fare qualcosa, dando il massimo”.

