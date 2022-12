La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, Jolanda Renga, ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per il suo aspetto.

Come altri figli di celebrità anche Jolanda Renga è finita suo malgrado nel mirino degli haters e lei stessa ha voluto replicare con un video su TikTok contro chi, fin da quando era bambina, l’ha criticata per il suo aspetto estetico. Jolanda ha affermato che nonostante gli haters l’abbiano definita brutta, a lei non importerebbe e sarebbe dispiaciuta solo per aver dato peso ai commenti di queste persone.

“Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato importanza alle parole di queste persone. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano”, ha dichiarato nel suo video.

Jolanda Renga contro gli haters

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che già si era fatta conoscere dal pubblico social quando aveva preso le difese di sua madre in merito alla rottura da Massimiliano Allegri, è tornata a far parlare di sé per un video con cui ha deciso di rimettere al loro posto gli haters. Jolanda ha precisato che in passato avrebbe sofferto per le critiche mosse contro di lei ma ha assicurato che, bellezza o no, per lei le cose che conterebbero sarebbero altre.

“Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una luce diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza”, ha affermato, facendo il pieno di like.

