A X Factor Ambra Angiolini ha scagliato una frecciatina contro il suo ultimo ex, l’allenatore Massimiliano Allegri.

Secondo i rumor in circolazione Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sarebbero lasciati a causa di un tradimento ai danni dell’attrice. La questione non ha mai ricevuto conferme, quel che è certo è che tra i due i rapporti non siano finiti in maniera pacifica e infatti, durante le blind audition di X Factor, la Angiolini ha detto una frase sul suo ex che non è passata inosservata. Rivolgendosi a un concorrente ha detto: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo”.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini: la stoccata a Massimiliano Allegri

I rapporti tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non devono essere terminati nel migliore dei modi e, ad avvalorare questa ipotesi, vi è anche l’ultima stoccata scagliata dalla nuova giudice di X Factor contro il suo ex. All’epoca dei fatti Ambra Angiolini, fresca di rottura da Allegri, ricevette un tapiro d’oro da Striscia la Notizia per via della questione e sua figlia Jolanda è intervenuta sui social per prendere le difese della madre, affermando di trovare di cattivo gusto la questione.

“Il motivo non mi è chiaro. Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?”, aveva scritto Jolanda Renga in merito all’accaduto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG