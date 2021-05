Ambra Angiolini è stata ospite a Domenica IN, intervistata da Mara Venier ha parlato della sua sfera privata, dei figli e dell’amore. In apertura è stato trasmesso subito un filmato su uno dei momenti del concertone trasmesso ieri, quello con Francesco Renga. Il cantante e la conduttrice sono stati insieme fino al 2015 ma hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia. Dalla loro storia sono nati due figli: Jolanda e Leonardo.

Abbiamo dimostrato coi fatti che, anche se una relazione finisce, la famiglia che abbiamo costruito resta. La mia figlia maggiore, Jolanda, è un essere umano straordinario.

In più ci ha tenuto a specificare: “Si parla tanto di famiglia tradizionale, ma per me esiste solo la famiglia, anche se una coppia non ha figli“. Mara Venier la segue: “Tra i miei ex c’è Gerry Calà, dopo la fine della nostra storia ci vogliamo ancora bene, per me è come un fratello. Un legame analogo a quello fra Ambra e Renga: “Per me Francesco è come un figlio. A volte lo rimprovero pure!”.

Sullo schermo passano altri momenti della carriera di Ambra, tra i tanti anche un monologo ripreso da una trasmissione recentemente condotta da Fiorella Mannoia (La musica che gira intorno) in cui si commuove parlando di come è drammaticamente cambiato il mondo da un anno e più a questa parte. In studio commenta:

Questa mia fragilità l’ho sempre considerata un difetto. Almeno fino ai 40 anni, quando poi ho capito che la fragilità è la mia forza. Io sono fatta così

Ultimamente Ambra è finita di nuovo agli onori del gossip per i rumors di una presunta rottura con il suo attuale compagno, l’allenatore Massimiliano Allegri. Mara Venier timidamente prova a chiedere conferme sulle voci, ma Ambra ha solo una risposta a riguardo: “Non è vero” chiudendo il discorso in breve, anzi brevissimo!