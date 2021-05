Gossip: tutte le notizie dell’1 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 1 maggio 2021

Cecilia Rodriguez, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha confessato che sente la mancanza del fidanzato Ignazio Moser, sbarcato, da qualche giorno, su ‘L’Isola dei Famosi 15’:

Fabrizio Corona, con un lungo post su Instagram, ha ringraziato Adriano Celentano per i continui appelli a favore della sua scarcerazione:

Raimondo Todaro, in una lunga intervista rilasciata al magazine ‘Vero’, ha rivelato, in che rapporti è rimasto con Elisa Isoardi dopo l’esperienza di ‘Ballando con le stelle’:

Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato.