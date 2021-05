Gossip: tutte le notizie del 2 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 2 maggio 2021

Lucas Peracchi, attraverso un breve messaggio sui social, ha rivelato di essersi lasciato da Mercedesz Henger:

Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita. Chiuso il discorso. Non ne voglio più parlare.

Luca Onestini smentisce il bacio tra il fratello Gianmarco e Valeria Marini

Luca Onestini, con una serie di Instagram Stories, smentisce categoricamente il bacio tra il fratello Gianmarco e Valeria Marini durante le prime settimane di permanenza a ‘Supervivientes’, l’Isola dei Famosi spagnola:

Assolutamente no. Non ci sarebbe niente di male, non sarebbero né i primi né gli ultimi con una differenza di età enorme, però è una cosa che assolutamente non è successa. Tra l’altro Gianmarco non è mai stato attratto da persone più grandi quindi penso che sia praticamente impossibile che possa succedere qualcosa anche in futuro.

Arisa, il fidanzato Andrea Di Carlo fidanzato con un ragazzo? Il gossip

Arisa, intervistata da ‘Io donna’, ha fatto una confessione molto particolare che riguarda l’attuale fidanzato, Andrea Di Carlo: