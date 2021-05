Samantha De Grenet, ospite di Domenica Live, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei riguardi di Antonella Elia. La prima è stata tra i partecipanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la seconda era opinionista in studio insieme a Pupo.

Tra le due non è mai corso buon sangue, soprattutto quando l’ex valletta di Corrado disse di averla trovata ingrassata. Ma la discussione suscitò un mare di polemiche, se non altro in quanto la De Grenet aveva aumentato il suo peso per gli strascichi di un tumore.

In un’intervista a Nuovo, la De Grenet aveva già risposto alla domanda del giornalista su una possibile denuncia nei riguardi di Antonella Elia:

“Per adesso no. Agirò per vie legali se lei continuerà a offendermi o se mi creerà dei problemi lavorativi”.

Ieri invece la stessa Samantha ha voluto ribadire il suo pensiero da Barbara d’Urso su canale 5 circa un possibile sviluppo in tribunale del rapporto tra le due:

“Barbara tu ti ricordi l’ultima volta che sono venuta da te e abbiamo parlato di Antonella. Ho detto che non mi piace parlare e non amo fare confronti. La stessa cosa ho detto nei vari settimanali. Mi hanno chiesto ‘la denuncerai?’. Ho detto ‘assolutamente no, non ho intenzione di portarla in tribunale. Se dovessi cambiare idea, se mi dovesse rovinare qualche lavoro potrei cambiare idea’. E invece il titolo del giornale ‘La De Grenet ‘Antonella Elia ti porto in tribunale’. Questo è travisare”.

Samantha De Grenet ha avuto dei fidanzamenti con il regista e attore Leonardo Pieraccioni, l’ex calciatore e ora allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, poi con l’imprenditore Alessandro Benetton per un anno e mezzo. Nel 2005 ha sposato l’ingegnere Luca Barbato. I due si sono separati l’anno successivo, ma avevano avuto un figlio, Brando. Nel 2014 Samantha De Grenet e Luca Barbato sono tornati insieme.

Foto: account Instagram Samantha De Grenet