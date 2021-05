Gossip: tutte le notizie del 3 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 3 maggio 2021

Riccardo Guarnieri, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rivelato, il tipo di legame instaurato con Roberta Di Padua fuori dal programma:

Alti e bassi. Credo sia normale, durante una storia fresca come la nostra. Siamo in una fase di assestamento. Con Roberta abbiamo alle spalle una lunga conoscenza anche se, usciti dal programma, abbiamo avuto alcune piccole discussioni sui miei lati caratteriali che precedentemente non sembravano essere un problema.

Tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi pace vicina? Il gossip

Giulia Salemi, nel corso di una lunga intervista a ‘Coming Soon’, ha confessato che sta cercando di recuperare il rapporto con Tommaso Zorzi, dopo gli screzi all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Con Tommaso stiamo provando a chiarire, piano piano, prendendoci il tempo necessario. Ho capito dove ho sbagliato con lui, ma gli voglio bene tanto che quando mi ha invitata alla prima puntata del suo programma ci sono andata senza pensarci! Sono molto felice per tutto il successo che sta avendo, credo che sia assolutamente meritato e di certo sta facendo da apripista per tutti i giovani che vogliono convertire le esperienze social in televisive.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme?

Premiata con l’ennesimo tapiro d’oro di Striscia La Notizia, Diletta Leotta smentisce la rottura con Can Yaman per colpa di alcune foto con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma: