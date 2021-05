L’Isola dei Famosi 15, Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi: “La mia vita non va avanti grazie ai follower” (video)

Gilles Rocca, nel corso della quattordicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, si è scagliato duramente con Tommaso Zorzi. L’opinionista del programma, condotto da Ilary Blasi, ha difeso, a spada tratta, Miryea Stabile che, la scorsa settimana, ha smascherato il piano del suo gruppo che ha mandato in nomination l’ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’ su suo invito.

Valentina Persia, Angela Melillo, ancora oggi, continuano a sostenere che non ci sia stato un accordo segreto in Palapa.

L’attore, negli ultimi giorni, sta soffrendo, la nostalgia della compagna che non vede da oltre due mesi.

Lamborghini: “Allora perché non ti sei ritirato?!”

Rocca: “Ci sono molti vincoli. Tu lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara. Tu te lo puoi permettere. Io no”.

Zorzi: “A me non piace che voi vi approfittiate di Mireya in un uno contro tutti perché i gran parac..i siete tutti voi… Quello che è successo durante le nomination dell’ultima puntata è palese, evidente, lampante”

Il concorrente, per difendersi dalle accuse di un patto con i suoi compagni d’avventura, tira in ballo l’esperienza di Tommy al ‘Grande Fratello Vip 5’ innescando la miccia:

Zorzi: “Lascia stare sempre il Grande Fratello… è la tua Isola”

Rocca: “Di cosa dobbiamo parlare, hai fatto solo quello nella vita. Perché hai fatto dei film? Like, like, like, followers. Per il resto cosa hai fatto? Datti ai documentari, non guardare solo Instagram. La mia vita non va avanti grazie ai followers, ma grazie alle mani”.

Le scuse di Gilles Rocca a Tommaso Zorzi

Dopo aver affrontato gli ospiti in studio ed i suoi ex compagni d’avventura, il naufrago ha ricevuto una lettera d’amore da parte della fidanzata Miriam Galanti:

Rocca: “Non me ne frega un caxxo dei soldi, un caxxo di niente. L’amore che provo per questa donna è inspiegabile. Scusami Tommy.

Zorzi: “Sembra una telenovela cilena”.

Il pubblico, attraverso il televoto, ha sancito l’eliminazione di Gilles da L’Isola dei Famosi 15′.