L’Isola dei Famosi 15, Matteo Diamante innamorato di Francesca Lodo? Il video messaggio

Francesca Lodo, nel corso della quattordicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha ricevuto un video messaggio molto speciale da parte di un ammiratore molto speciale ovvero Matteo Diamante. L’ex protagonista de ‘La Pupa e il secchione’, in una clip, ha confessato i propri sentimenti nei confronti della propria compagna d’avventura (Qui, il video):

Devi sapere, Francesca, che uno dei tanti motivi per il quale sono venuto a L’Isola dei Famosi, è conoscerti meglio. Sei una donna bellissima, hai lo sguardo seducente. Secondo me, sei una donna molto profonda che ha tanto da raccontare. Da quando sono arrivato, non siamo mai riusciti a parlare. Magari ci saremo antipatici e mi odierai. Non vedo l’ora che queste corde si possano spezzare così da poter passare qualche serata assieme sotto le stelle.

La relazione dell’ex Letterina di ‘Passaparola’ non si è fatta attendere. Tornata single da qualche mese, la naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 15’ non ha, però, chiuso del tutto le porte al forzuto influencer con cui trascorrerà una notte su un’isola segreta, adagiati comodamente su un materasso:

Non me l’aspettavo. Ma è stato carinissimo. Matteo non lo conosco. Questa distanza non ci ha fatto parlare più di tanto. Vengo da una storia di 8 anni finita da cinque sei mesi. L’ultimo pensiero era venire qui a L’Isola dei Famosi per cercare il fidanzato, né single, né fidanzati. Per ora, non so se abbiamo delle cose in comune.