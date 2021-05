Valeria Marini sempre più protagonista a Supervivientes, la versione iberica dell’Isola dei Famosi. Non passa ormai settimana che la soubrette di origini sarde non sia al centro degli episodi che avvengono in Palapa nell’Honduras (il reality show condivide la location con l’edizione italiana, motivo per il quale in alcune occasioni non è andato in onda o è andato in differita).

Ultimo avvenimento in ordine di tempo, l’accusa a Valeria Marini di aver usato tutto lo shampoo a disposizione al termine di una prova ricompensa.

L’ex soubrette del Bagaglino ha provato a giustificarsi nel modo seguente:

“Ne ho usato pochissimo, ho preso il minimo indispensabile. Non è possibile che sia finito tutto, non l’ho lasciato così vuoto. Non lo so, non è possibile che sia caduto? Io non sono stata. La prossima volta non mi laverò più da sola, perché se succede una cosa del genere…”.

La situazione ha avuto un innalzamento di tensione nel momento in cui un isolano ha sostenuto di averla vista fare un uso abbondante di shampoo:

“Io stamattina ti ho vista con la testa piena di shampoo. Se ne prendi poco non esce così tanta schiuma”.

A quel punto, la Valeriona Nazionale si è irrigidita ulteriormente:

“Vuoi che te lo mostro? Non mi piace che pensate questa cosa. Non mi permetto di toccare qualcosa se non c’è anche un’altra persona. Io ho detto la verità e mi dispiace che voi non abbiate lo shampoo. Mi dà fastidio, non ho mai toccato lo shampoo”

In Spagna scoppia lo shampoo-gate 🧴 Sospetti e accuse ricadono tutti sulla Marini: "Ne ho preso poco. No è mi cuelpa. Sarà caduto. Iò solamente me sò lavata"

Montaggio e musichetta sono arte contemporanea #Supervivientes2021 #isola pic.twitter.com/aMzkuZ7phx — Il Grande Flagello proudly blocked by Salvini (@grande_flagello) May 3, 2021

Naturalmente, la Marini ha continuato a difendersi con il suo immancabile misto di italiano e spagnolo. Nelle scorse settimane aveva provocato involontariamente l’intossicazione alimentare di due concorrenti consigliando loro di mangiare uova crude. Qualche settimana dopo ha litigato con una concorrente transessuale del programma, per poi baciarla sulle labbra in segno di pace.

Foto: account Instagram Valeria Marini