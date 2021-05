Lo scorso 2 maggio si sono tenute le registrazioni di Uomini e Donne, il dating show con la conduzione di Maria De Filippi nel daytime di Canale 5.

Il Vicolo delle News riporta ciò che è avvenuto nel corso di queste registrazioni, ovvero il ritorno di due volti protagonisti per diverso tempo del programma, Riccardo e Roberta.

La puntata ha avuto inizio con la visione della loro scelta di circa due mesi fa. Nello studio si è dapprima materializzata Roberta, la quale ha fatto chiaramente intendere una certa maretta con Riccardo Guarnieri.

La dama ha dichiarato che erano quasi al punto di lasciarsi. Successivamente ha fatto il suo ingresso Riccardo. Dopodichè la donna ha cominciato a a raccontare dicendo che lui ha un carattere alquanto particolare. In qualche maniera Roberta ha sostenuto che Riccardo non accettasse il fatto di trovarsi in disaccordo con lui.

A quel punto per dare un’idea delle dimensioni del problema, Roberta ha ritenuto opportuno citare un episodio. La scorsa settimana Riccardo e Roberta si erano recati a Salerno in albergo. Dal momento che lui soffre di insonnia, alle 4 si era alzato per fare la doccia, provocando rumore non solo sbattendo la porta ma anche accendendo l’asciugacapelli. Successivamente era anche sceso per andare in auto a bere la sua acqua, dal momento che voleva bere solo quella. In poche parole, Roberta si è infastidita perché non riusciva a prendere sonno e quindi si è arrabbiata. La coppia ha così litigato e alle 5 del mattino lui se n’è andato lasciandola da sola in hotel. Roberta non ha avuto più notizie di lui per due-tre ore, provando a cercarlo.

La discussione ha avuto degli strascichi in trasmissione, con lui che aveva negato che lei lo avesse cercato. Riccardo è poi uscito furente dallo studio. Inoltre Roberta lo ha messo davanti al fatto di aver avuto scenate di gelosia con Ida, ma non con lei. Riccardo e Roberta alla fine hanno preferito uscire dal programma.

Foto: account Instagram Riccardo Guarnieri