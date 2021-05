Gossip: tutte le notizie del 4 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 4 maggio 2021

Elisa Isoardi, intervistata da ‘Tv Sorrisi & Canzoni’, in edicola questa settimana, ha raccontato i primi momenti del rientro in Italia dopo il ritiro da ‘L’Isola dei Famosi 15’:

In passato ho fatto un’operazione per correggere la mia miopia e temevo problemi seri. Bisognava stare al buio, non fare movimenti bruschi, ho protetto l’occhio con una benda. Rientrare in Italia è stato doveroso. Ma ora sto bene, posso anche ricominciare a fare della ginnastica leggera. Il mio cagnolino Zenit quando sono rientrata mi ha fatto le feste e non mi ha mollato per tre giorni. Invece i gatti, Tazio e Hally, erano offesi per la mia assenza prolungata. Non mi hanno fatto troppi dispetti, sono orgogliosi nelle loro rimostranze.

Rosalinda Cannavò, protagonista, stasera di un esilarante scherzo de ‘Le Iene’, con la complicità del fidanzato Andrea Zenga, ha risposto ai tanti haters su Instagram che l’hanno attaccato per i cambiamenti fisici dopo il ‘Grande Fratello Vip 5’:

C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto “sono più di un solo corpo. So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da testiera, mi fate giornalmente. Ps: messaggio dedicato a tutti voi che che continuate a scrivere messaggi privati, commenti spiacevoli a me e alle persone a me vicine. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa.