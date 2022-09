Dopo l’addio a Vincent Cassel Monica Bellucci è rimasta a vivere a Parigi insieme alle sue due figlie, Deva e Léonie.

Monica Bellucci ha svelato al Corriere della Sera la sua vita da mamma “normale”. La famosa diva italiana infatti dedicherebbe gran parte della sua giornata alle due figlie, Deva e Léonie, nate rispettivamente nel 2004 e nel 2010. “Mi alzo presto per preparare loro la colazione prima della scuola, accompagno la più piccola, poi sbrigo qualche cosa o qualche appuntamento, spesso pranzo con la più grande oppure aspetto che escano da scuola. Una giornata da mamma”, ha confessato l’attrice, che oggi sarebbe single.

Monica Bellucci: la sua vita normale a Parigi

Dopo il divorzio da Vincent Cassel (che nel frattempo si è risposato con la top model Tina Kunakey) Monica Bellucci ha scelto comunque di restare a vivere a Parigi, dove sono nate e dove ha cresciuto le sue due figlie. La più grande delle due, Deva Cassel, ha intrapreso come lei la carriera di top model e grazie alla sua straordinaria bellezza ha conquistato ben presto anche la platea dei social. Per quanto riguarda la sua vita a Parigi insieme alle sue due figlie, l’attrice ha confessato di essere serena ma non ha nascosto che in futuro potrebbe tornare a vivere in Italia: “Magari a Roma, ma mi piacciono tante città, da Milano, dove ho vissuto, a Bologna a Firenze, e ho ancora tanti legami famigliari con l’Umbria”.

