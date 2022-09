Anna Tatangelo ha perso in queste ore la sua adora mamma Palmira e le ha voluto dedicarle un messaggio sui social.

La madre di Anna Tatangelo, Palmira Vinci, è scomparsa dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La cantante in queste ore ha condiviso sui social una tenera foto in cui è ritratta sua mamma e nella didascalia ha scritto: “È un dolore troppo forte…Ciao mamma”. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso le loro condoglianze in questo momento particolarmente doloroso e difficile.

Anna Tatangelo: la scomparsa della madre

In tanti sui social stanno esprimendo il loro calore e il loro affetto a Anna Tatangelo che, in queste ore, sta affrontando uno dei lutti più difficili: la mamma della cantante è scomparsa dopo aver a lungo combattuto contro una brutta malattia. Le due erano estremamente legate e, negli ultimi anni, la cantante non aveva mancato di commuoversi nel parlare di sua madre e dello speciale rapporto avuto con lei o delle difficoltà vissute nel vederla convivere con la malattia.

Tra coloro che le hanno fatto le loro condoglianze per la sua tragica perdita vi è stato anche Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio da tutti conosciuto come LDA.

