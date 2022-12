Edoardo Donnamaria ha confessato al GF Vip di essere ormai stufo del comportamento di Antonella Fiordelisi.

A quanto pare la liaison sbocciata al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha subito ormai una battuta d’arresto: nelle ultime ore il concorrente si è scagliato contro la fidanzata e ha deciso di prendersi una pausa dalla loro liaison. In particolare a far infuriare Edoardo sarebbe stata l’imitazione di Oriana Marzoli fatta da Antonella (con tanto di perizoma).

“Dobbiamo prendere le distanze, non voglio più che il mio umore dipenda da te. Non è difficile da capire. Ti prego lasciami in pace. Me ne fai una ogni giorno sono stufo. Già non stavo bene anche prima, poi oggi hai fatto questo. Ti sei messa in perizoma, ma dove ca**o vivi? Ti sei messa pure a 90 davanti ad Antonino. Da oggi in poi fai il ca**o che ti pare e fai pure la scema con chi vuoi, sì sono serio adesso Antonella”, ha tuonato Edoardo.

Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria vuole lasciare Antonella

I problemi di gelosia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrano essere culminati in una vera e propria rottura. Nelle ultime ore Edoardo ha messo a parte la concorrente di non voler proseguire la loro liaison e di aver bisogno di spazio. I due riusciranno a chiarirsi? Al momento sembra che il concorrente non sia intenzionato a tornare sui propri passi.

“No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni. Adesso nemmeno mi viene da piangere. Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia. Sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio”, ha detto sfogandosi con gli altri concorrenti.

