Michelle Hunziker è tornata a mostrarsi insieme a Tomaso Trussardi ma ha messo a tacere i rumor in merito al loro presunto ritorno di fiamma.

Negli ultimi tempi Michelle Hunziker è stata avvistata spesso in compagnia del suo ex marito, Tomaso Trussardi, con cui ha annunciato la separazione a inizio 2022. In tanti avevano ipotizzato che i due fossero tornati insieme, ma la conduttrice si è sbrigata a mettere a tacere i rumor in circolazione scrivendo via social: “Cenetta top tra ex”.

Michelle Hunziker Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker smentisce il ritorno di fiamma con Trussardi

Dopo l’addio avvenuto a inizio 2022, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di mantenere rapporti pacifici per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste.

I due sono ancora molto uniti e non di rado negli ultimi tempi hanno trascorso cene e gite in famiglia insieme. Michelle Hunziker si è però sbrigata a precisare che lei e l’imprenditore sarebbero ancora “ex” e che quindi le voci in merito al loro presunto ritorno di fiamma siano del tutto inventate. In tanti si chiedono quali siano i retroscena del loro rapporto, ma i due vip sembrano voler continuare a proteggere la loro privacy e, finora, non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi che li hanno spinti a lasciarsi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG