Francesca Cipriani è finita nell’occhio del ciclone per un video della sua ospitata a Verissimo e in cui sembra non indossare gli slip.

Il Tg satirico di Striscia la Notizia ha realizzato un servizio sul cosiddetto “mutanda-gate” che ha visto protagonista Francesca Cipriani durante la sua ultima ospitata a Verissimo. In un video condiviso dal programma sembra evidente che la showgirl, che aveva un vestito dal vertiginoso spacco inguinale, non indossasse la biancheria intima.

Francesca Cipriani e gli slip: la bufera

Francesca Cipriani è stata travolta da una vera e propria bufera in rete per un video condiviso dai canali social di Striscia la Notizia e in cui sembra che la showgirl non avesse gli slip durante la sua ultima ospitata a Verissimo.

Al momento l’ex Pupa non ha commentato la vicenda né ha fatto chiarezza in merito alla questione ed è possibile che quanto si vede nel video condiviso da Striscia sia in realtà soltanto uno strano equivoco causato dalle luci presenti in studio e dal vistoso abito indossato dalla showgirl. Francesca Cipriani si era recata al programma col neo-sposo Alessandro Rossi, con cui è convolata a nozze poche settimane fa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG