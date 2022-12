Al Bano Carrisi è pronto a trascorrere le feste in famiglia e lui stesso ha svelato cosa regalerà alla sua dolce metà, Loredana Lecciso.

Nonostante di recente Al Bano sia stato travolto da una bufera a causa della sua presunta amante spagnola, il cantante – che si è sbrigato a smentire il gossip – sembra essere più felice che mai accanto alla sua compagna, Loredana Lecciso, con cui trascorrerà le feste di Natale. Al Bano ha confessato alcuni retroscena sul suo Natale in famiglia e ha rivelato di voler regalare alla sua dolce metà un elegante vestito da poter indossare durante le festività.

Albano Carrisi

Al Bano: il regalo di Natale per la Lecciso

Al Bano Carrisi trascorrerà le feste con la sua famiglia e con quella di Loredana Lecciso con cui, nonostante i rumor in circolazione, sembra essere più felice che mai. “Saremo anche con la sua famiglia, che stimo molto. I regali? Per fortuna, lei ha l’allergia all’oro, quindi risparmio di comprare costosissimi diamanti e pietre preziose”, ha confessato il cantante a Ora Magazine, e ancora: “Abbiamo concordato che le regalo un bel vestito, per il resto non c’è niente di meglio che stare assieme”.

Quest’anno l’unica assente a Cellino sarà la figlia di Al Bano, Cristel, che ha deciso di trascorrere le festività in Croazia insieme alla famiglia del marito. Al Bano, che stravede per le sue figlie, ha assicurato che lui e Cristel si vedranno non appena possibile.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG