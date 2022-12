Sarebbe naufragata la storia d’amore tra l’ex ministro Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba, a cui era legato da circa 3 anni.

Amore al capolinea per Luigi Di Maio e Virginia Saba: secondo Dagospia i due si sarebbero detti addio dopo circa 3 anni d’amore e oggi continuerebbero a mantenere rapporti “d’amicizia speciale”. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause del presunto addio tra i due che, fino a poco tempo fa, sembrano pronti a convolare a nozze.

Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati

Dopo quasi 3 anni d’amore e la convivenza, Luigi Di Maio e Virginia Saba avrebbero messo fine alla loro unione. Al momento non è dato sapere perché o quando i due si siano separati esattamente, ma Dagospia ha assicurato che i loro rapporti sarebbero rimasti pacifici.

In passato lo stesso Di Maio aveva smentito le voci che lo volevano in crisi con la sua compagna, mentre lei si era detta pronta ad avere presto una famiglia tutta sua proprio con l’ex ministro. I due confermeranno le voci in merito al loro addio? Per il momento entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

