Al GF Vip volano scintille tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che si sono abbandonati ad alcune scenate di gelosia.

Antonella Fiordelisi non ha digerito il comportamento fin troppo gentile avuto da Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli e così, nelle ultime ore, si è buttata tra le braccia di Antonino Spinalbese, finendo col far ingelosire il fidanzato. Edoardo ha sbottato con gli altri concorrenti usando un epiteto poco gentile nei confronti della modella ed è stato ben presto bersagliato dai fan dei social.

“Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”, ha tuonato.

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

L’amore non è bello se non è litigarello e a quanto pare questo è anche il caso di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, dopo mesi di pace al GF Vip, sembrano aver trovato qualche ostacolo. In particolare i due hanno dimostrato di avere alcuni problemi di gelosia e, nelle ultime ore, Edoardo ha usato un epiteto contro la fidanzata che ha fatto infuriare i fan dei social.

In queste ore in tanti stanno chiedendo che il GF Vip prenda provvedimenti contro di lui e nel frattempo gli altri inquilini di Cinecittà stanno cercando di mediare tra lui e Antonella. La questione avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto i due riusciranno a fare la pace?

