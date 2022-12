Katia Folesa e Angelo Pisani, genitori di Agata, hanno confessato quale sarebbe il segreto della loro unione felice.

Katia Follesa e Angelo Pisani stanno insieme da moltissimi anni e insieme hanno avuto una figlia, Agata. Nonostante qualche alto e basso la coppia continua a mostrarsi unita e affiatata e i due hanno rivelato al Corriere della Sera che, di recente, avrebbero affittato un secondo appartamento da utilizzare quando hanno bisogno di spazio l’uno dall’altra:

“E’ una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”, ha dichiarato Katia Follesa, mentre Pisani le ha fatto eco affermando: “In realtà è una cosa molto semplice anche se molto complicata da far comprendere: dagli altri viene percepita come la strada per farsi gli affari propri, ma con una connotazione negativa. Noi crediamo invece che coltivare noi stessi vada a beneficio della coppia”.

Angelo Pisani Katia Follesa

Katia Follesa e Angelo Pisani: l’appartamento di riserva

Mentre alcune coppie sembrano aver trovato il loro equilibrio grazie a stanze separate o addirittura a case separate (come nel caso di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis) Katia Follesa e Angelo Pisani hanno confessato che loro avrebbero un “appartamento di riserva”, ossia un luogo in cui entrambi possano recarsi singolarmente e trascorrere del tempo per conto proprio. I due hanno superato alcune incomprensioni anche grazie all’aiuto della terapia e oggi sembrano aver trovato finalmente la serenità.

“Ci hanno insegnato che si è famiglia solo se si sta insieme, ma Katia è la mia famiglia a prescindere. E so che sarà sempre e solo lei. Sono consapevole di questo nostro destino: quel senso di appartenenza che ci lega va al di là dell’essere o no coppia”, ha dichiarato Angelo Pisani al Corriere della Sera.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG