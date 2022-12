A Le Iene Bianca Atzei, la cui gravidanza è ormai agli sgoccioli, ha fatto un commovente monologo sulla gravidanza.

Dopo tre anni di tentativi falliti e un aborto, Bianca Atzei sta finalmente per realizzare il sogno di avere un bambino. La cantante è stata ospite a Le Iene dove ha tenuto un profondo e commovente monologo sulla gravidanza e sulla sua imminente maternità, senza nascondere le difficoltà da lei vissute insieme al compagno Stefano Corti. “Sono grata perché arriva dopo tre anni di tentativi, esami, punture, prelievi, dopo un figlio perduto, dopo che la nostra coppia ha affrontato e superato mille difficoltà”, ha affermato, e ancora:

“Così quando quelle paure mi fanno visita nel cuore della notte, io faccio un respiro profondo e provo a lasciarle scivolare via, ad avere fiducia, perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore”.

Bianca Atzei: il monologo sulla gravidanza

Molto presto Bianca Atzei potrà finalmente esaudire il sogno di tenere tra le braccia suo figlio. Il piccolo dovrebbe nascere tra alcune settimane e il suo nome sarà Noa Alexander. La cantante ha commosso il pubblico delle Iene dedicando un profondo monologo all’arrivo del suo bambino, che ha cercato di avere per circa tre anni subendo per altro un aborto spontaneo.

Oggi lei e Stefano Corti sono felici e uniti e sui social i due non perdono occasione per dedicarsi teneri messaggi d’amore in attesa dell’arrivo del loro primo figlio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG