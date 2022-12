Nina Zilli ha scagliato una frecciatina infuocata contro la collega Elodie, che ha pubblicato alcuni scatti bollenti via social.

Nelle ultime ore in tanti hanno bersagliato Elodie per le foto bollenti che andranno a finire all’interno del suo ultimo disco, Ok. Respira. Tra questi vi sarebbe anche la collega Nina Zilli, che ha scritto sui social: “Rule n.1, consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice, esci le canzoni belle, non la pheega”. La frecciatina della collega sarà giunta alle orecchie di Elodie? Al momento sulla questione tutto tace e la fidanzata di Andrea Iannone non ha commentato la vicenda.

Elodie: la frecciatina di Nina Zilli

Un commento apparso sui social di Nina Zilli ha fatto credere a molti che il suo post fosse indirizzato contro Elodie che, nelle ultime ore, è stata bersagliata proprio a causa delle sue ultime foto bollenti postate sui social.

In vista dell’uscita del suo nuovo album infatti la cantante ha postato alcune foto seducenti in cui è ritratta in lingerie ma in tanti le hanno giudicate volgari e poco adatte alla promozione di un disco. Elodie replicherà ai suoi detrattori? Al momento non ci sono prove che il post di Nina Zilli fosse indirizzato a lei ma sono in tanti a credere di sì.

