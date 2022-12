Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche per alcuni suoi scatti in biancheria intima e lei stessa ha deciso di replicare.

Come accaduto altre volte Chiara Ferragni si è vista costretta a replicare a commenti bigotti e insulti riferiti ad alcuni suoi scatti in lingerie. L’imprenditrice digitale, stufa di sentirsi dire di non essere una buona madre o una buona moglie, ha replicato piccata: “Per fortuna sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa (…) Se li sto educando bene saranno contenti che la loro madre è sicura di sé e si accetta nonostante riceva migliaia di commenti misogini al giorno”, e ancora (in merito a Fedez): “Quello è mio marito, non il mio padrone”.

Chiara Ferragni risponde agli haters

Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche per via di alcune sue foto in lingerie rosso Natale e lei stessa ha deciso di replicare ai commenti. “Mi fate schifo. E leggere un insulto sul fisico di una donna fatto da un’altra donna è veramente triste“, ha scritto la celebre imprenditrice digitale che, più di una volta, si è vista prendere di mira per i suoi scatti osé.

La sua risposta basterà a placare i commenti degli haters via social? Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma non è la prima volta che l’influencer si scaglia contro i commenti bigotti e benpensanti per le sue foto bollenti sui social.

