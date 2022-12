Oriana Marzoli è tornata ad attaccare Antonino Spinalbese e ha tirato in ballo anche la sua celebre ex, Belen Rodriguez.

Al GF Vip Oriana Marzoli è tornata a scagliarsi contro Antonino Spinalbese, che ha trascorso con lei una notte di passione salvo poi scaricarla appena 24 ore dopo. In queste ore la modella ha tuonato contro l’hair stylist (svelando cosa le avrebbe detto sotto le coperte) e ha menzionato la sua ex, Belen Rodriguez.

“Mi infastidisce troppo sentirmi dire che sono pazza e non ho capito nulla. Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’. Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davanti perché non riusciva a dirmi di no”, ha tuonato Oriana, e ancora: “Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta.”

Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli smaschera Antonino al GF Vip

Mentre Antonino Spinalbese continua a sostenere di esser stato sedotto da Oriana Marzoli, la modella che ha trascorso con lui una notte di passione al GF Vip afferma che sarebbe stato lui a fare di tutto per avere con lei un rapporto intimo all’interno della Casa.

Oriana ha sostenuto anche di esser stata sedotta e abbandonata dall’hair stylist un po’ come sarebbe accaduto tra Antonino e la sua celebre ex, Belen Rodriguez, che lo avrebbe lasciato appena due mesi dopo la nascita della loro figlia. La vicenda verrà affrontata nel corso della prossima diretta? Al momento in tanti, sui social, sembrano aver preso le parti di Oriana Marzoli.

