Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa Mihajlovic, ha condiviso via social una commovente lettera dedicata a suo padre.

Sinisa Mihajlovic ha perso la sua battaglia contro la malattia e in queste ore sua moglie Arianna Rapaccioni e i suoi figli hanno espresso pubblicamente tutto il loro dolore per la sua scomparsa, avvenuta a 53 anni. La figlia Virginia, che era molto legata a suo padre, ha scritto sui social un messaggio che ha commosso i fan:

“Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male”, ha scritto nel messaggio la ragazza, e ancora: “Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre. Te lo griderò ogni giorno, convinta che il mio grido arriverà fin lì. Non saremo mai distanti. iao papà, mio grande ed Immenso amore. Promettimi che ti farai sentire, io ho ancora tanto bisogno di te”.

Sinisa Mihajlovic: la lettera della figlia

Virginia Mihajlovic, la figlia che Sinisa Mihajlovic ha avuto insieme a sua moglie Arianna Rapaccioni e che l’aveva reso nonno della piccola Violante, ha espresso via social tutto il suo dolore per la scomparsa dell’allenatore, deceduto il 16 dicembre dopo aver combattuto per tre anni contro una grave forma di leucemia. In queste ore in tanti hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Mihajlovic e si sono uniti alle parole di sua figlia con messaggi di calore e affetto.

I funerali di Mihajlovic si terranno il 19 dicembre alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.

