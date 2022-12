A Domenica In Eros Ramazzotti ha fatto un’inaspettata dichiarazione sulla sua prima ex moglie, Michelle Hunziker.

Le malelingue sui social già ipotizzano come possa essersi sentita Marica Pellegrinelli (seconda ex moglie di Eros Ramazzotti), dopo le dichiarazioni fatte dal celebre ex marito nei confronti della sua ex moglie, Michelle Hunziker, che nei prossimi mesi diventerà come lui nonna del suo primo nipotino. Parlando del suo brano di successo di Più bella cosa il cantante ha detto a Domenica In: “L’avevo già scritta poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia non può che essere dedicata a lei“.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti: l’amore per Michelle Hunziker

Dopo un grande amore e la nascita della figlia Aurora, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono separati ma nel corso degli anni hanno fatto di tutto per cercare di ritrovare un nuovo equilibrio. Oggi i due sono buoni amici e non a caso il cantante ha confessato di aver considerato la showgirl svizzera come il grande amore della sua vita.

Non è dato sapere invece come stiano le cose tra Eros e la sua altra ex, Marica Pellegrinelli. Dopo l’addio alla modella lei era stata travolta da una marea di insulti e lo stesso cantante aveva preso le sue difese via social.

