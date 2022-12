Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più e un’amica della coppia ha svelato alcuni retroscena su di loro.

Elodie e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto dopo che hanno dato inizio alla loro liaison durante una vacanza estiva con amici in comune. Secondo un’amica della coppia i due avrebbero intenzioni serie per il futuro e avrebbe finalmente trovato la felicità l’uno nelle braccia dell’altra.

“Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili, con gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme”, ha dichiarato a DiPiù l’amica in comune della coppia.

Elodie

Elodie e Iannone: la confessione dell’amica

Elodie ha preferito non sbilanciarsi pubblicamente sulla sua storia d’amore con Andrea Iannone ma ha fatto sapere che l’ex pilota sarebbe stato per lei un ottimo corteggiatore e non ha nascosto che le sarebbe piaciuto fin da subito. I due di tanto in tanto si sono mostrati insieme via social e tra i fan c’è già chi si chiede se la loro storia sia destinata a durare dopo alcune liaison naufragate in un batter di ciglia.

Dopo la lunga storia d’amore con Marracash, Elodie ha infatti avuto alcuni flirt, ma nessuno di questi è durato a lungo. Lo stesso vale per Iannone a cui, dopo la storia con Belen Rodriguez, sono state attribuite innumerevoli (e mai confermate) liaison romantiche. Tra lui e Elodie le cose andranno diversamente? In tanti tra i fan sono curiosi di sapere se davvero i due andranno a convivere e se la loro storia sia destinata a durare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG