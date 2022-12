Selvaggia Lucarelli ha scritto un messaggio su Chiara Ferragni, che si è scagliata contro gli haters ma ha evitato accuratamente di parlare del caso pandoro.

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha dedicato un lungo articolo al pandoro realizzato da Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni e su cui è emerso che le finalità della campagna marketing non sarebbero state effettivamente quelle benefiche lasciate intendere ai potenziali clienti. L’influencer e Balocco hanno preferito non replicare alla questione e in queste ore Chiara Ferragni ha solo tuonato contro gli haters che l’hanno presa di mira per i suoi scatti osé. Selvaggia Lucarelli ha commentato la vicenda scrivendo via social:

“Era più educativo e rispettoso per chi la segue e ha acquistato il dolce rispondere sul caso del pandoro, che lamentarsi perché lo 0,1% dei suoi follower le dice che è brutta mentre qualche milione di persone la venera”, ha scritto la giornalista nelle sue stories, e ancora: “Noi attendiamo sempre che ci spieghi il legame tra il pandoro e la causa benefica”.

Selvaggia Lucarelli: Chiara Ferragni e gli haters

Chiara Ferragni è tornata a tuonare contro gli haters che l’hanno presa di mira per alcuni suoi scatti osé e la giornalista Selvaggia Lucarelli ha fatto notare come, ancora una volta, l’influencer abbia distolto l’attenzione da una potenziale bufera ben più grande, ossia quella che l’ha vista protagonista per il caso del pandoro Balocco (i cui intenti benefici non sono stati resi chiari ai potenziali acquirenti).

Al momento sulla questione l’influencer continua a mantenere il silenzio ma in tanti, via social, avrebbero preferito saperne di più sugli accordi economici presi da lei e da Balocco e su quali sarebbero stati i loro accordi con l’ospedale Regina Margherita (a cui sembrava che sarebbe andata una percentuale dei proventi per le vendite del dolce griffato).

