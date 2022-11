Francesco Chiofalo è tornato ad accusare la sua ex, Antonella Fiordelisi, che l’avrebbe usato per raggiungere il successo.

Francesco Chiofalo non ha digerito alcune delle dichiarazioni fatte da Antonella Fiordelisi e da suo padre Stefano sul suo conto al GF Vip e così, in una lettera inviata a DiPiù, è tornato a scagliarsi contro la modella e a chiarire alcuni punti del suo racconto. Chiofalo ha precisato di non aver mai tradito Antonella – così come lasciato intendere da suo padre – e ha anche affermato che lei lo avrebbe sfruttato al solo scopo di ottenere successo e visibilità.

“Tra noi non è finita a causa di questa mia presunta infedeltà. Ma per colpa della tua ambizione e per la spinta dei tuoi genitori che non ti volevano vedere più con me. Tu mi hai sfruttato Antonella, mi hai usato per raggiungere il successo, ma quando poi hai visto che non ti servivo più, mi hai buttato via. Questa è la verità, lo sai bene”, ha scritto Chiofalo.

Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi

Tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo le cose non sono finite nel migliore dei modi e il personal trainer romano è tornato a scagliarsi contro la sua ex, accusandola tra le altre cose di aver mentito sulle cause della loro separazione. Oggi Chiofalo è impegnato con Drusilla Gucci, e in tanti credono che il suo sia un modo per avere un chiarimento con Antonella Fiordelisi al GF Vip e quindi per apparire di nuovo in tv. Alfonso Signorini lo inviterà all’interno del programma? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

