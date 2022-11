Silvia Slitti, l’event planner la cui casa è stata “occupata” da Ambra Angiolini, ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia.

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha raggiunto Silvia Slitti per consegnarle il Tapiro d’Oro a causa della vicenda che vede protagonista Ambra Angiolini, da mesi a casa dell’event planner oltre il termine pattuito da contratto.

“Lei cantava “se prometto poi mantengo”, ma evidentemente era una promessa senza data”, ha dichiarato ironica Silvia Slitti, che ha dovuto trasferire la sua famiglia a Forte dei Marmi e cambiare scuola a suo figlio. “Quando sono a Milano per lavoro sono costretta a dormire in albergo”, ha dichiarato la donna.

Silvia Slitti: il tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Silvia Slitti aveva affittato casa sua a Milano a Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri per 10 mesi. I due si sono lasciati e a seguire l’attrice è rimasta nella casa dell’event planner oltre il termine pattuito, causandole non pochi problemi. Al momento la vicenda è in mano a dei legali e sembra che Allegri non si sia opposto allo sfratto (visto che del resto non ha praticamente mai vissuto all’interno dell’appartamento, dove invece continua a alloggiare la sua ex compagna).

“Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta”, ha precisato Silvia Slitti, che più volte si è scagliata pubblicamente contro Ambra Angiolini (la quale, finora, non ha mai replicato pubblicamente).

