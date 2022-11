Giulia Salemi ha indossato un attillatissimo abito in latex al GF Vip, ma un commento fatto da Signorini sul suo look non è piaciuto ai fan.

Giulia Salemi ha attirato l’attenzione generale su di sé durante l’ultima diretta del GF Vip con un attillatissimo abito in latex color carne (con il quale sembrava praticamente svestita). Il conduttore Alfonso Signorini non ha potuto non commentare il look sfoggiato dall’influencer, ma le sue parole hanno finito per creare un putiferio sui social. “Sembri un preservativo! Sei un durex vivente!”, ha detto il conduttore.

Giulia Salemi in latex: il commento di Signorini

In tanti hanno trovato di cattivo gusto il commento fatto da Alfonso Signorini sul look sfoggiato da Giulia Salemi durante l’ultima diretta del GF Vip e infatti sui social moltissimi fan dell’influencer se la sono presa con il conduttore.

Giulia Salemi, che nel frattempo aveva ricevuto i complimenti da parte di Orietta Berti per la sua forma smagliante e per la sua bellezza, ha mostrato di essere basita per le parole del conduttore, ma non ha replicato. Sui social intanto in moltissimi hanno lodato i look sfoggiati dall’influencer nelle ultime dirette del programma tv, dove ha calamitato l’attenzione generale su di sé grazie alla sua originalità e alla sua bellezza.

