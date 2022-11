A sorpresa Morgan è tornato a X Factor, lo stesso programma contro cui si è scagliato più volte negli ultimi anni.

Morgan è tornato a X Factor e, come era prevedibile, il suo ritorno allo show (seppure come ospite speciale) non ha mancato di far discutere. Nelle sue ultime interviste a Rolling Stone e a Rockol infatti il cantante aveva detto: “Lascio X Factor per sempre’. Arrivederci. Credo di non avere più niente a che fare con le derive che ha preso questo programma. Vi ringrazio, è stato bello”, e ancora: “Cacciare me ha significato rendere X Factor un prodotto iper-standardizzato e che alla fine è imploso senza più risultati (…) A X Factor come giudice non mi ci vedo più e non ci andrei nemmeno come ospite per suonare.”

Morgan Castoldi

Morgan contro X Factor: le parole del cantante

In tanti in queste ore sui social hanno tacciato Morgan di ipocrisia visto che il cantante è tornato a sorpresa a X Factor, il programma di cui per anni è stato giudice e che aveva lasciato con enorme indignazione alla fine del 2014.

Il cantante aveva persino affermato che non sarebbe mai più tornato nel programma, ma alla fine sembra che Fedez (che recentemente ha espresso la sua ammirazione nei suoi confronti) sia riuscito a convincerlo. La questione ha fatto storcere il naso ai tanti fan di Morgan che, al momento, sembrano aver smesso di credere a quanto affermato dall’artista.

